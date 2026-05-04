Солнце выбросило мощную вспышку

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце 4 мая, сообщил Институт прикладной геофизики.

«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4424 (N16W77) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 31 минута», — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что группы пятен 4424, 4425 и 4428 сохраняют крупные размеры и сложную магнитную конфигурацию, поэтому в ближайшие сутки остается вероятность новых вспышек.

Согласно прогнозу, 5 мая возможны вспышки высшего класса Х, в том числе протонные. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от слабых к сильным — A, B, C, M и X.

Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий означает десятикратное увеличение мощности. Так, A-класс — это самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.

M-класс — это вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.

X-класс — самые мощные вспышки, способные вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и электросети.