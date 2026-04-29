Человек и космос
Испытан самый мощный в мире электроракетный двигатель

NASA испытало самый мощный в мире электроракетный двигатель на плазме из металлов, сообщается на официальном сайте агентства.

Электроракетный двигатель на плазме из металлов
Фото: © NASA

Огневое испытание провела Лаборатория реактивного движения NASA. Работающий на парах металлического лития прототип двигателя достиг пиковой мощности в 120 кВт, что стало рекордным показателем для такого устройства.

Испытанный двигатель представляет собой литиевый магнитоплазмодинамический ускоритель. В отличие от обычных электрических ракетных двигателей, МПД-двигатель применяет для электромагнитного ускорения плазмы сверхвысокие электрические токи.

Такие поля ускоряют плазму из испаренного металла. Ионы металлов способны приобретать намного большую энергию, чем ионы газов, обеспечивая существенно большую тягу. В перспективе подобные двигатели могут использоваться для миссий на Марс.

Электроплазменные ракетные двигатели намного эффективнее по сравнению с традиционными ракетами на химическом топливе. На преодоление равных расстояний они расходуют до 90% меньше топлива.

