Человек и космос
Слабая магнитная буря накроет Землю

Слабая магнитная буря уровня G1 разыграется на Земле 26 апреля, следует из опубликованного прогноза федерального агентства США National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Фото: © European Space Agency

Согласно прогнозу, в воскресенье мимо Земли пройдут два мощных плазменных облака, способных повлиять на магнитосферу планеты и инициировать геомагнитные бури. Согласно предварительной модели, один выброс пройдет мимо планеты, другой зацепит ее краем.

Выбросы были отправлены в космос вспышкой максимального класса X, зафиксированной 24 апреля. Ее уровень составил X2.5 — это самый высокий показатель с февраля. Однако центр активности находился под углом к Земле.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно», а G1 — «слабо». Магнитные бури класса G1 могут быть ощутимы для метеозависимых людей, но не несут угрозы технике.

Почему магнитные бури ломают технику и людей →
Россия отправит на МКС космический грузовик
Подтверждена аномальная природа объекта 3I/ATLAS
Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО
Солнечной системе сделали «флюорографию». ФОТО
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...