Слабая магнитная буря накроет Землю

Слабая магнитная буря уровня G1 разыграется на Земле 26 апреля, следует из опубликованного прогноза федерального агентства США National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Фото: © European Space Agency

Согласно прогнозу, в воскресенье мимо Земли пройдут два мощных плазменных облака, способных повлиять на магнитосферу планеты и инициировать геомагнитные бури. Согласно предварительной модели, один выброс пройдет мимо планеты, другой зацепит ее краем.

Выбросы были отправлены в космос вспышкой максимального класса X, зафиксированной 24 апреля. Ее уровень составил X2.5 — это самый высокий показатель с февраля. Однако центр активности находился под углом к Земле.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно», а G1 — «слабо». Магнитные бури класса G1 могут быть ощутимы для метеозависимых людей, но не несут угрозы технике.