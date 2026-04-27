Человек и космос
SpaceX запустит гигантскую ракету Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy 27 апреля выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Фото: NASA/SpaceX

Гигантская ракета взлетит со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Для Falcon Heavy миссия станет первым полетом с 2024 года, когда ракета запустила экспедицию NASA Europa Clipper на спутник Юпитера.

Falcon Heavy состоит из трех блоков, на каждом из которых установлено по девять двигателей Merlin — всего их 27. Это вторая по мощности ракета в мире после Space Launch System, недавно выполнившую свою миссию с запуском Artemis II.

Спутник ViaSat-3 Americas весит почти семь тонн, а его размеры превышают автобус, поэтому для запуска потребовалась ракета-гигант. При этом Falcon Heavy способна доставлять на низкую опорную орбиту до 63 тонн грузов.

ViaSat-3 Americas — спутник новейшей системы глобального покрытия в Ka-диапазоне. Его совокупная пропускная способность (терабайт в секунду) двукратно превышает возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

