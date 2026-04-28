Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Космический грузовик доставил на МКС продовольствие и кислород

Корабль «Прогресс МС-34» доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Грузовой корабль «Прогресс МС-15»
Грузовой корабль «Прогресс»
Фото: © Роскосмос

Стыковка корабля «Прогресс МС-34» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС состоялась 28 апреля. На борту грузовика 700 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода.

Также на орбиту доставлено 1348 килограммов сухих грузов, включая продовольствие, оборудование для экспериментов и новый скафандр «Орлан-МКС» №8 для выходов в открытый космос.

Перед стыковкой в автоматическом режиме «Прогресс МС-34» сделал 33 витка вокруг Земли. Корабль был запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1а» 26 апреля.

