Космический грузовик доставил на МКС продовольствие и кислород

Корабль «Прогресс МС-34» доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Фото: © Роскосмос

Стыковка корабля «Прогресс МС-34» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС состоялась 28 апреля. На борту грузовика 700 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода.

Также на орбиту доставлено 1348 килограммов сухих грузов, включая продовольствие, оборудование для экспериментов и новый скафандр «Орлан-МКС» №8 для выходов в открытый космос.

Перед стыковкой в автоматическом режиме «Прогресс МС-34» сделал 33 витка вокруг Земли. Корабль был запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1а» 26 апреля.

