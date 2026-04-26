НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Россия отправит на МКС космический грузовик

Источник:
Sibnet.ru
229 0

Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогрессом МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Старт ракеты намечен на 26 апреля.

Космос (ракета)
Фото: © NASA

Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №8. Он весит 112 килограммов, его можно отрегулировать под космонавта любого роста и комплекции.

Новый скафандр рассчитан на пять лет службы при замене расходуемых элементов и 20 выходов за пределы МКС. Его главное отличие от предыдущих моделей — автоматизированная система водяного охлаждения и отечественные бортовые компьютеры.

Также в багаже топливо, продукты питания для экипажа, питьевая вода, кислород для внутренней атмосферы. Кроме этого, на орбиту доставят аппаратуру для экспериментов «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация», уточнило ведомство.

В частности, среди оборудования и расходных материалов для экспериментов — VR-очки и приборы для эксперимента «Виртуал», они помогут отследить различные реакции организма на невесомость.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Тема: Человек и космос
Слабая магнитная буря накроет Землю
Подтверждена аномальная природа объекта 3I/ATLAS
Взорвана стартовая площадка российского «Союза». ВИДЕО
Солнечной системе сделали «флюорографию». ФОТО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...