Россия отправит на МКС космический грузовик

Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогрессом МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Старт ракеты намечен на 26 апреля.

Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» №8. Он весит 112 килограммов, его можно отрегулировать под космонавта любого роста и комплекции.

Новый скафандр рассчитан на пять лет службы при замене расходуемых элементов и 20 выходов за пределы МКС. Его главное отличие от предыдущих моделей — автоматизированная система водяного охлаждения и отечественные бортовые компьютеры.

Также в багаже топливо, продукты питания для экипажа, питьевая вода, кислород для внутренней атмосферы. Кроме этого, на орбиту доставят аппаратуру для экспериментов «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация», уточнило ведомство.

В частности, среди оборудования и расходных материалов для экспериментов — VR-очки и приборы для эксперимента «Виртуал», они помогут отследить различные реакции организма на невесомость.