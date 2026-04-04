Дуров оценил блокировку Telegram в России

Команда Telegram продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений, заявил в своем телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, 65 миллионов россиян продолжают пользоваться приложением каждый день, а 50 миллионов из них ежедневно отправляют сообщения. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

«Вся нация сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси-серверы. Со своей стороны, мы продолжим адаптироваться, чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать», — написал Дуров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Telegram для разблокировки должен выполнить российские законы, а также быть в постоянном контакте с властями.