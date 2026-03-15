Сборная России стала третьей в медальном зачете Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян
Фото: © пресс-служба Паралимпийского комитета России

Сборная России стала третьей в медальном зачете Паралимпийских игр, которые проходили в Италии. При этом национальную команду представляли всего шесть спортсменов.

Россиянам удалось завоевать на Играх-2026 сразу 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Это третий результат среди всех сборных, принимавших участие в Паралимпиаде.

Победила команда Китая (77 спортсменов) — у нее 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. Соединенные Штаты — на втором месте, команду представляли 72 спортсмена, они завоевали 12 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян, два золота на счету лыжника Ивана Голубкова.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершаются 15 марта. Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия станут горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

