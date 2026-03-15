Лыжник Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр

Российский лыжник Иван Голубков
Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии.

Спортсмен показал результат 51 минута 55,0 секунды, приводит ТАСС результаты гонки. Голубков выступает в категории LW11,5, в ней соревнуются атлеты со значительными нарушениями функций ног.

Для Голубкова это вторая золотая медаль на Паралимпиаде в Италии, прежде он победил в гонке на 10 км сидя. Всего на счету сборной России теперь шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы. В медальном зачете россияне занимают пятое место.

Голубкову 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.


