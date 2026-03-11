Разработан ГОСТ для собак‑поводырей

Росстандарт утвердил национальный стандарт, который определяет требования к рабочим качествам собак-проводников для людей с нарушением зрения. Документ опубликован на сайте ведомства, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Стандарт описывает базовые навыки и особенности поведения животного. В частности, собака должна спокойно реагировать на ошейник, поводок и намордник, позволяя владельцу без затруднений их надевать.

Документ устанавливает минимальный перечень обязательных команд, которые должна выполнять собака. Среди них — «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», а также команды движения: «вперед», «направо» и «налево».

От животного также требуется «воспитанность» — оно не должно проявлять агрессию, выраженный охотничий инстинкт или интерес к контакту с другими животными. Собака обязана держаться рядом с хозяином и выполнять его команды.

Собака-проводник должна уверенно ориентироваться в городской среде и спокойно реагировать на шум, транспорт и другие раздражители. Кроме того, животное обязано иметь опыт поездок в общественном транспорте и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

Во время сопровождения человека с нарушением зрения собака должна двигаться с постоянной скоростью, соответствующей темпу хозяина, обходить препятствия и обозначать остановкой бордюры или парапеты.

Стандарт носит добровольный характер и может применяться по усмотрению организаций, которые занимаются социальной реабилитацией людей с нарушением зрения.