Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Сборная Финляндии не примет участия в открытии Паралимпийских игр в Италии из-за участия российских спортсменов, заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

«Мы решили, что это (не участвовать в церемонии открытия. — РБК) — самое малое, что мы можем сделать, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и украинскими спортсменами», — приводит РБК заявление Раутио.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия также заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.