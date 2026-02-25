НАВЕРХ

Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Церемония открытия Паралимпиады
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Сборная Финляндии не примет участия в открытии Паралимпийских игр в Италии из-за участия российских спортсменов, заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

«Мы решили, что это (не участвовать в церемонии открытия. — РБК) — самое малое, что мы можем сделать, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и украинскими спортсменами», — приводит РБК заявление Раутио.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия также заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.

Спорт #Вокруг спорта #Мир
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!

pepelmetal

А зачем участникам СВО по этой помойке шариться?