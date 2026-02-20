«Сибирь» проиграла «Авангарду» по буллитам

Новосибирская «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 2:1.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Энди Андреофф — канадский нападающий отличился на 38-й минуте. На 59-й минуте защитник «Авангарда» Максим Лажуа сравнял счет, воспользовавшись численным преимуществом.

Выявить победителя в овертайме команды не смогли, поэтому исход матча решили буллиты, в которых удачливее отказались хозяева — они реализовали обе попытки, тогда как новосибирские игроки не смогли переиграть вратаря омичей Андрея Мишурова.

«Сибирь» после поражения остается на восьмой строчке Восточной конференции, в активе команды 57 очков. В следующем матче новосибирская команда сыграет на выезде с «Нефтехимиком».