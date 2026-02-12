НАВЕРХ

«Сибирь» обыграла «Ладу» в овертайме

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 3:2, победный гол сибиряки забросили в овертайме.

«Сибирь» пропустила первой — уже на второй минуте нападающий гостей Дмитрий Кугрышев открыл счет во встрече. Однако на шестой минуте первого периода Архип Неколенко восстановил равенство в игре.

На 18-й минуте третьего периода Вячеслав Лещенко вывел хозяев вперед, однако за 34 секунды до сирены Райли Савчук сравнял счет — 2:2. В овертайме победу хозяевам принес бросок Антона Косолапова.

Новосибирский клуб после победы остается на восьмом месте в таблице Восточной конференции — в активе команды 55 очков. В следующем матче «Сибирь» 18 февраля примет хабаровский «Амур».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
