Discord внедрит проверку на возраст

Мессенджер Discord
Фото: © Discord

Мессенджер Discord с марта 2026 года введет обязательную верификацию с проверкой возраста, сообщается в официальном блоге разработчиков.

После вступления в силу изменений все аккаунты без верифицирования будут по умолчанию считаться детскими до момента подтверждения возраста. Для них будут действовать ограничения на доступ к контенту.

Для подтверждения возраста можно будет дать доступ Discord к веб-камере и снять селфи, которое затем проанализирует нейросеть. Кроме этого, есть вариант с загрузкой скана документа, на котором есть фотография и возраст.

Проверка проводится однократно, после первой верификации весь контент будет доступен без дополнительных требований. В случае возникновения спорных моментов пользователь имеет право запросить ручную проверку. Если система выявит попытку обмана, то аккаунт заблокируют.

Отмечается, что настоящий возраст пользователя после верификации останется скрытым на платформе. Проверка будет обязательной по всему миру. В России Discord заблокирован с осени 2024 года.

