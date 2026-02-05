НАВЕРХ
Дуров назвал условие закрытия Telegram

Sibnet.ru
Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам. Если платформу заставят это сделать, то она закроется.

«Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать», — написал Дуров на своей странице в соцсети X.

Ранее Дуров заявлял, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.

Основатель мессенджера подчеркивал, что защита личной переписки пользователей остается неизменным приоритетом платформы.

