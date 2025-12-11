НАВЕРХ

Игры за Кубок Первого канала стартуют в Новосибирске

Кубок Первого канала
Фото: © Федерация хоккея России

Борьба трех сборных: России, Белоруссии и Казахстана — за Кубок Первого канала по хоккею 2025 начинается в Новосибирске. Турнир проходит в ледовом дворце «Сибирь Арена».

Хоккейные сборные трех стран 11 декабря сразятся в формате 3х3. Это динамичный турнир в высоком темпе с периодами по семь минут, двухминутными перерывами и системой буллитов за нарушения. Начало матча в 19.30 по местному времени (17.30 мск).

Игры Кубка пройдут с 12 по 14 декабря. Казахстан и Белоруссия сыграют в пятницу, 12 декабря. Начало матча в 16.00 (12.00 мск).

Россия сыграет с Белоруссией в субботу, 13 декабря, с Казахстаном — в воскресенье, 14 декабря. Начало игр в 18.00 (14.00 мск).

Россию представит команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Вызваны представители 13 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 25 лет.

Билеты на матчи еще есть. Цена — от 100 рублей на встречу Белоруссии и Казахстана. На игры со сборной России — от 1,6 тысячи рублей. Турнир в полном объеме можно смотреть на официальном сайте Первого канала.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
