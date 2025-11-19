НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Президент Xiaomi предрек рост цен на смартфоны

Источник:
Reuters
282 1
Смартфон
Фото: © Sibnet.ru

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг анонсировал рост цен на смартфоны в связи с резким удорожанием модулей памяти. Повышение розничных цен на гаджеты потребители массово заметят в следующем году.

Микросхемы памяти дорожают из-за бума развития искусственного интеллекта. Обучение нейросетей требует терабайты оперативной памяти, и крупные производители не справляются с объемом заказов.

Так, Samsung был вынужден переориентировать производство в сторону высокоскоростной серверной памяти. Это, в свою очередь, привело к дефициту чипов для смартфонов и росту цен на них, пишет Reuters.

«Я ожидаю, что в следующем году давление [дефицит и удорожание чипов] будет гораздо сильнее, чем в этом. Часть давления придется компенсировать повышением цен, но одного только повышения цен будет недостаточно. В целом, потребители, вероятно, столкнутся со значительным ростом розничных цен», — цитирует Вейбинга агентство Reuters.

Британские воры брезгуют Android-смартфонами

По словам главы Xiaomi, рост цен на чипы памяти уже отразился на стоимости некоторых продуктов компании. В конце октября был представлен смартфон бюджетного суббренда Xiaomi — Redmi К90, цены на который начинаются от 2599 юаней. Это на 100 юаней больше стартовой цены базовой модели предыдущей серии K80, вышедшей год назад.

Еще по теме
«Билайн» начал платить деньги за входящие звонки
Британские воры стали брезговать Android-смартфонами
Что такое реверсивная зарядка
Названы самые выгодные смартфоны ноября
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Деньги
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
10950
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10144
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28769
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
46307
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134126
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132716
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166178
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155715
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2760780
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181687
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

карат11

Чуть было не лишились новых городов в Сибири.