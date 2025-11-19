Президент Xiaomi предрек рост цен на смартфоны

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг анонсировал рост цен на смартфоны в связи с резким удорожанием модулей памяти. Повышение розничных цен на гаджеты потребители массово заметят в следующем году.

Микросхемы памяти дорожают из-за бума развития искусственного интеллекта. Обучение нейросетей требует терабайты оперативной памяти, и крупные производители не справляются с объемом заказов.

Так, Samsung был вынужден переориентировать производство в сторону высокоскоростной серверной памяти. Это, в свою очередь, привело к дефициту чипов для смартфонов и росту цен на них, пишет Reuters.

«Я ожидаю, что в следующем году давление [дефицит и удорожание чипов] будет гораздо сильнее, чем в этом. Часть давления придется компенсировать повышением цен, но одного только повышения цен будет недостаточно. В целом, потребители, вероятно, столкнутся со значительным ростом розничных цен», — цитирует Вейбинга агентство Reuters.

По словам главы Xiaomi, рост цен на чипы памяти уже отразился на стоимости некоторых продуктов компании. В конце октября был представлен смартфон бюджетного суббренда Xiaomi — Redmi К90, цены на который начинаются от 2599 юаней. Это на 100 юаней больше стартовой цены базовой модели предыдущей серии K80, вышедшей год назад.