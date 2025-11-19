НАВЕРХ
Британские воры стали брезговать Android-смартфонами

London Centric
Воры в Лондоне предпочитают iPhone, а смартфоны с Android могут вернуть владельцам сразу после кражи. Эксперты объяснили это тем, что устройства от Apple можно намного выгоднее перепродать.

Любопытный тренд на основе историй своих читателей исследовало издание London Centric. Журналисты привели несколько случаев, когда воры, отнявшие Android-смартфон у человека на улице, или выхватившие гаджет из рук, проезжая мимо на скутере, выбрасывали его неподалеку или вовсе возвращали владельцу со словами: «Никакой Samsung мне не нужен!».

В одном из случаев злоумышленник пытался войти в доверие к жертве с помощью социальной инженерии. Он крайне дружелюбно поинтересовался, есть ли у читателя London Centric приложение Spotify. 

Так делают некоторые начинающие музыканты, которые пытаются «раскрутить» свое творчество. Однако, когда мужчина достал из кармана свой Android-смартфон, незнакомец потерял к нему всякий интерес и ушел.

«Имеющиеся у нас ограниченные данные в сочетании с показаниями экспертов и опытом рядовых лондонцев указывают на явную предвзятость в пользу iPhone среди воров столицы», — пишет издание.

Названы самые выгодные смартфоны ноября

Опрошенные журналистами эксперты по кибербезопасности объясняют эту тенденцию тем, что устройства Apple имеют более высокую рыночную стоимость на вторичном рынке, и их можно выгоднее продать на запчасти.

