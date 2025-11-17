Названы самые выгодные смартфоны ноября

Названы самые выгодные для покупки в ноябре смартфоны по версии тематического портала «Палач». Список возглавил Infinix Hot 60 Pro.

Смартфон Infinix Hot 60 Pro оснащен чипом MediaTek Helio G200, имеет дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1,5K, тонкий корпус толщиной всего 6,6 миллиметров, стереодинамики и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость устройства — всего 13,3 тысячи рублей.

Далее в списке Poco X6 Pro с процессором Dimensity 8300 Ultra и тройной камерой. Он оснащен экраном с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, а также постоянную память на 512 ГБ. Купить его можно за 18 тысяч рублей.

В тройке лидеров Realme 15 Pro — у него AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 4, корпус с защитой IP69 и емкая батарея емкостью 7000 мАч. Модель доступна от 24 тысяч рублей.

iQOO Neo 10 получил от экспертов звание «убийцы флагманов» — у него мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, матрица 1,5К на 144 Гц с яркостью на уровне 2000 нит, батарея на 7000 мАч. Стоимость начинается от 29 тысяч рублей.

Самым выгодным камерофоном стал Huawei Nova 13 Pro — у него 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизаций и переменной диафрагмой, а также телеобъектив и ультраширокоугольный модуль. Модель доступна за 31 тысячу рублей.

Кроме этого, в подборку самых выгодных смартфонов ноября вошли Honor 400 Pro, Poco F7 Ultra, iPhone 15, OnePlus 13 и Honor Magic 7 Pro.