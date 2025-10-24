Xiaomi представила доступный флагман Redmi с сабвуфером

Китайская корпорация Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов своего суббренда Redmi. Модели K90 и K90 Pro Max получили топовую начинку за весьма привлекательную цену.

Старшая модель K90 Pro Max имеет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (как у Xiaomi 17 и некоторых других флагманов), до 16 гигабайт оперативки и хранилище объемом до 1 терабайта.

Смартфон получил OLED-экран диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2К и частотой обновления 120 герц. Емкость батареи составляет 7560 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку 100 ватт и беспроводную – 50 ватт.

Блок камер состоит из основного 50-мегапиксельного сенсора Light Fusion 950 с оптической стабилизацией, ширика и телевика с 5-кратным оптическим зумом и макросъемкой с расстояния 30 см.

Младшая модель имеет меньший экран (6,59 дюйма), прошлогодний процессор Snapdragon 8 Elite и батарею на 7100 мАч.

Отличительной особенностью K90 Pro Max стала аудиосистема с двумя динамиками и сабвуфером, расположенным рядом с блоком камер. Настройкой 2.1-канальной системы занималась американская компания Bose.

Цена на Redmi K90 стартуют от 2 599 юаней (29 695 рублей), на старшую модель – от 3 999 (45 690 рублей). Смартфоны пока продаются только в Китае. На глобальный рынок они выйдут позже под названиями Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra.