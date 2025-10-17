НАВЕРХ
Oppo представила флагманы Find X9 и Find X9 Pro

Sibnet.ru
Фото: © oppo.com

Китайская компания Oppo презентовала флагманские смартфоны Find X9 и Find X9 Pro с емкими аккумуляторами и ценой ниже, чем у конкурентов.

Новинки оснащены процессором MediaTek Dimensity 9500, имеют от 12 до 16 гигабайт оперативки и накопители объемом до 1 терабайта. OLED-экран поддерживает частоту обновления до 120 Герц и яркость до 3600 нит. Диагональ экрана младшей версии – 6,59 дюйма, старшей – 6,78.

Find X9 имеет аккумулятор на 7025 мАч, версия Pro – на 7500, как у Xiaomi 17 Pro Max. Гаджеты поддерживают быструю зарядку на 80 Ватт и беспроводную на 50 Ватт. Кроме того, они сами способны играть роль пауэрбанка.

Блок камер включает основной объектив от Sony, сверхширик и телевик с 3-кратным зумом. У Find X9 все три сенсора по 50 мегапикселей, у Find X9 Pro телевик на 200 мегапикселей. Фронтальная камера у Find X9 на 32 мегапикселя, у Find X9 Pro – на 50.

Смартфоны защищены от воды по стандарту IP69, работают на Android-16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

Oppo Find X9 оценен в 4 399 юаней, Oppo Find X9 Pro – в 5 299 юаней. Для сравнения флагманы от HONOR стоят 4499 и 5699 юаней, соответственно.

