Lenovo раскрыла характеристики ультратонкого смартфона Moto X70 Air

Китайская корпорация Lenovo до официальной презентации раскрыла характеристики смартфона Moto X70 Air. Гаджет должен стать прямым конкурентом iPhone 17 Air от Apple.

Смартфон будет официально представлен 31 октября, однако все, кроме цены, о нем известно уже сейчас. Спецификация устройства опубликована на официальном сайте Lenovo.

Один из главных параметров, вызывавших интригу на фоне ультратонкого iPhone – толщина Moto X70 Air. Она составляет 5,99 миллиметра, что почти на 0,4 миллиметра больше, чем у американского гаджета. При этом у Moto больше экран (6,7 дюйма против 6,5 у iPhone 17 Air) и гораздо более емкая батарея (4800 мАч против 3149).

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 и работает на Android 16. OLED-дисплей имеет кадровую частоту 120 Герц и пиковую яркость 4500 нит, что также заметно выше, чем у основного конкурента (3000 нит).

На задней панели расположены три камеры по 50 Мп. Устройство имеет два динамика (у iPhone 17 Air только один), 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X и внутреннее хранилище объемом до 512 гигабайт. Слота для карты памяти нет.

Глобальная версия гаджета будет продаваться под названием Motorola Edge 70. Продажи стартуют 5 ноября.