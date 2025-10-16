НАВЕРХ
HONOR презентовала флагманы Magic 8 и Magic 8 Pro

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: © HONOR

Китайская компания HONOR представила две флагманские модели смартфонов Magic 8 и Magic 8 Pro с топовыми процессорами и круглым блоком камер.

Новинка, как и флагманы конкурентов, работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом, согласно результатам тестирования в AnTuTu, Magic 8 обошел Xiaomi 17 Pro Max, считающийся самым мощным Android-смартфоном в мире.

Устройства поставляются с 12 или 16 гигабайтами оперативной памяти и хранилищем объемом до 1 терабайта. OLED-экран имеет частоту обновления 120 Герц и яркость до 6000 нит.

Magic 8 и Magic 8 Pro отличаются диагональю дисплея (6,58 и 6,71 дюйма), емкостью батареи (7000 и 7200 мАч), а также телеобъективом (64 мегапикселя и 3-кратный зум у младшей версии и 200 мегапикселей и 3,7-кратный зум у Pro).

Блок камер остался шайбообразным. Основной сенсор на 50 Мегапикселей с оптической стабилизацией, фронтальная камера – также 50 Мп. Смартфоны защищены от воды по стандарту IP69.

Цены на младшую версию для китайского рынка начинаются от 4499 юаней (около 49 500 рублей), на версию Pro – от 5699 юаней (около 62 700 рублей).

Хайтек #Смартфоны
Обсуждение (0)
