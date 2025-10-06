НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире

Источник:
Sibnet.ru
345 0
Фото: © mijia-shop.com

Xiaomi 17 Pro Max признан самым мощным Android-смартфоном по итогам сентября 2025 года. Рейтинг устройств на операционке от Google представил популярный бенчмарк AnTuTu.

Старшая модель флагманской линейки Xiaomi набрал в тестах 3 507 568 баллов. Xiaomi 17 Pro и базовый Xiaomi 17 заняли второе и третье места с сопоставимыми результатами. Все три модели работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фото: © antutu.com

В сентябрьский рейтинг также вошли модели брендов iQOO, vivo, Red Magic, Oppo, Honor и Redmi (суббренд Xiaomi). Из 10 представленных моделей только одна оснащена чипом не от Qualcomm. Смартфон vivo X200s, занявший девятое место, работает на Dimensity 9400+ от MediaTek.

Эксперты отмечают, что в октябре позиции Xiaomi 17 в рейтинге AnTuTu могут пошатнуться после выхода флагманов от Oppo и OnePlus.

Еще по теме
Lenovo готовит ответ iPhone 17 Air
Новый флагман OnePlus получит тот же процессор, что и Xiaomi 17
Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов
Google позволит редактировать фото голосом
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
6432
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
6745
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
25851
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
42688
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
131530
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
130078
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
163321
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
153568
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2754663
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
179377
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!