Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире

Xiaomi 17 Pro Max признан самым мощным Android-смартфоном по итогам сентября 2025 года. Рейтинг устройств на операционке от Google представил популярный бенчмарк AnTuTu.

Старшая модель флагманской линейки Xiaomi набрал в тестах 3 507 568 баллов. Xiaomi 17 Pro и базовый Xiaomi 17 заняли второе и третье места с сопоставимыми результатами. Все три модели работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фото: © antutu.com

В сентябрьский рейтинг также вошли модели брендов iQOO, vivo, Red Magic, Oppo, Honor и Redmi (суббренд Xiaomi). Из 10 представленных моделей только одна оснащена чипом не от Qualcomm. Смартфон vivo X200s, занявший девятое место, работает на Dimensity 9400+ от MediaTek.

Эксперты отмечают, что в октябре позиции Xiaomi 17 в рейтинге AnTuTu могут пошатнуться после выхода флагманов от Oppo и OnePlus.