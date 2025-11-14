ХК «Сибирь» уволил главного тренера Вячеслава Буцаева

Руководство хоккейного клуба «Сибирь» отправило в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева. Поводом послужила серия из 11 поражений команды подряд и последнее место в восточной конференции.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым», — говорится в сообщении ХК «Сибирь».

Буцаев проработал на посту главного тренера «Сибири» полтора месяца. Это вдвое дольше срока его руководства астанинским «Барысом», который он возглавлял с 25 сентября по 17 октября 2024 года.

Назначение Буцаева в начале октября вызвало критику со стороны болельщиков «снежинок». Руководство клуба обвиняли в кумовстве из-за того, что родной брат нового тренера возглавляет селекционную службу «Сибири».

В ответ на критику генеральный менеджер команды Виктор Меркулов вышел к журналистам и заявил, что Юрий Буцаев не участвовал в составлении списка кандидатов на замену уволенному Вадиму Епанчинцеву.

За непродолжительный срок своей работы тренер Буцаев запомнился, в том числе, скандальной пресс-конференцией, на которой он назвал журналистов расколькниками.

Исполнять обязанности главного тренера будет 47-летний уроженец Новосибирска и экс-игрок «Сибири» Ярослав Люзенков, работавший ассистентом Буцаева. Он начинал тренерскую карьеру в школе «Сибири», работал в штабе «Сибирских снайперов», а в 2015 привлекался к работе с юниорской сборной России. В тренерский штаб «снежинок» Люзенков пришел в 2024 году.