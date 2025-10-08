Генменеджер «Сибири» ответил на претензии болельщиков по Буцаеву

Вячеслав Буцаев назначен главным тренером ХК «Сибирь» без всякого кумовства, его кандидатура рассматривалась в числе нескольких кандидатов, заявил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

Буцаев стал главным тренером «Сибири» 3 октября после увольнения с этого поста Вадима Епанчинцева из-за плохого старта сезона. Болельщики «Сибири» негативно восприняли назначение, обвинили руководство в кумовстве (руководитель селекционной службы клуба — брат нового тренера) и атаковали губернатора и даже Ротенберга.

«В том, что у нас два брата работают профессионально, ничего плохого нет. Возможно, даже хорошо. Это два состоявшихся специалиста, два хоккеиста высокого уровня, один из которых (Вячеслав Буцаев) олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и так далее. Второй (Юрий Буцаев) выигрывал чемпионат России и тоже неплохо играл в хоккей», — сказал журналистам Меркулов на открытой тренировке ХК «Сибирь» в среду, 8 октября.

Генменеджер отметил, что «естественно, спрашивал у Юрия Геннадьевича про Вячеслава Геннадиевича, потому что он наш специалист», но Юрий Буцаев не участвовал в составлении списка кандидатов на пост главного тренера. В нем было пять-шесть человек.

«Я хочу увидеть качественную игру нашей команды. Хочу, чтобы у команды был стержень и дисциплина в первую очередь игровая. Хочу, чтобы ребята бились за клуб и все вместе мы пришли бы к кому-нибудь положительному результату», — озвучил Меркулов ожидания от нового тренера.

Первые результаты Буцаева

Первый матч под руководством нового тренера 5 октября «Сибирь» выиграла у казахстанского «Барыса» по буллитам.

На послематчевой конференции Буцаев дал понять, что его тренерство будет жестким, нацеленным на спортивную дисциплину и соответствие игроков требованиям. Он сказал, что хочет видеть «Сибирь» агрессивной, наглой, дерзкой, с правильной игрой, как в атаке, так и в обороне.

«Есть брак, есть технические проблемы. Надо продолжать работать, требовать — только так. Я не понимаю, когда говорят — красивый хоккей, что это значит? Красивый хоккей, это когда положительный результат на табло», — заявил тренер.

На вопросы о ткущем состоянии команды он ответил, что нужны корректировки: «Диалог, требования и конкуренция. Если ты не выполняешь задание, то и не играешь».