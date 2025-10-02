Болельщики «Сибири» атаковали соцсети Ротенберга и губернатора

Болельщики хоккейной «Сибири» после новостей об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева и возможном назначении Вячеслава Буцаева атаковали соцсети Романа Ротенберга и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Своеобразный флэшмоб выражает протест перестановкам в любимом клубе.

ХК «Сибирь» объявил об увольнении Епанчинцева в четверг, 2 октября. Причина — неудовлетворительные результаты команды, которая находится на предпоследнем, 10-м месте в восточной конференции.

Сначала болельщики обсуждали кандидатуры возможных новых тренеров в официальных сообществах клуба. В том числе предполагали, что хорошим вариантом стал бы Ротенберг (бизнесмен, спортивный функционер, экс-тренер питерского СКА). Затем, после появления информации о назначении Буцаева отправились в соцсети Ротенберга и губернатора.

В телеграм-канале Roman Rotenberg под его последним постом (о встрече с Машковым) стали появляться сотни похожих и даже одинаковых комментариев. На момент публикации в обсуждении поста Ротенберга набралось более 12 тысяч комментариев:

«Роман Ротенберг, здравствуйте! Возглавьте пожалуйста Новосибирскую Сибирь!»

«РОМАН БОРИСОВИЧ, МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВАС В СИБИРИ»

#РотенбергВСибирь #РотенбергВСибирь»

Также сотни комментариев на странице в «ВК» получил губернатор Травников. Вот некоторые из них:

«Андрей Александрович, мы не хотим видеть Буцаева главным тренером ХК Сибирь, не верьте Меркулову, как говорил классик Роман Борисович Ротенберг "Народ все видит", назначьте на эту роль его!»



«Вы убрали Климовича за кумовство, не брали тренера Гоголева из-за сына в команде, а теперь берете брата селекции в тренеры? Пожалуйста, только не Буцаев!»



«Пожалуйста уберите кумовство из хоккея #буцаевнетренер»



«Уважаемый Андрей Александрович, Буцаев не должен быть тренером ХК Сибирь!!! Пожалуйста, не хороните наш любимый клуб. Пригласите Андрея Скабелку или Илью Воробьёва!!!»

О возможном назначении Вячеслава Буцаева главным тренером «Сибири» сообщили ряд федеральных СМИ со ссылкой на свои источники в клубе.

Буцаеву 55 лет. Как хоккеист — олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1993 года, играл за «Торпедо» (сейчас «Лада»), ЦСКА, «Локомотив», а также клубов НХЛ и КХЛ. В качестве тренера возглавлял ЦСКА, «Сочи», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и около месяца астанинский «Барыс».

Епанчинцев о своем увольнении