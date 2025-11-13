НАВЕРХ

Скандал случился на пресс-конференции с тренером ХК «Сибирь» Буцаевым

Источник:
Sibnet.ru
495 3
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Главный тренер ХК «Сибирь» Вячеслав Буцаев устроил перепалку с журналистом, предложившим ему задуматься об отставке. На эмоциях назвал журналистов раскольниками и обвинил в смуте.

Последний матч выездной серии в Минске закончился для «Сибири» разгромом 7:0, что стало одиннадцатым поражением новосибирской команды подряд. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «снежинок» посетовал на плохое функциональное состояние команды и невыполнение игроками тренерских установок. И извинился перед болельщиками.

Затем микрофон взял корреспондент Sports24 Дмитрий Ерыкалов. Он обратился к тренеру от имени болельщиков «Сибири», «еще не испытывавших такого позора за родную команду», заметил, что еще ни один тренер не проигрывал 11 матчей подряд, и спросил, не считает ли Буцаев необходимым уйти в отставку прямо сейчас. Ответ тренера был довольно эмоциональным. 

«Болельщики недовольны?.. Мы тоже очень недовольны!.. В раздевалке я сказал, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию ответить на этот неприятный вопрос. Желающих не оказалось», — парировал тренер.

Далее последовал вопрос журналиста о том, какой выход, надо ли всех менять, всех выгонять?

«Каждый должен начать работать, а не искать оправдания — тренируемся не так, воду не дают, еще что-то, где поддерживаете вы — раскольники! Подливаете всякого д*****! Вот вы вносите смуту!», — перешел на повышенный тон Буцаев.

Буцаев назначен главным тренером «Сибири» в начале октября. Он сменил Вадима Епанчинцева, контракт с которым руководство клуба расторгло из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. С новым тренером «снежинки» одержали три победы в 14 матчах, все три по буллитам. Серия поражений команды длится с 16 октября.

Следующий матч «Сибирь» проведет на домашней арене 15 ноября против московского «Динамо». Команда занимает последнее место на Востоке с 17 очками в 25 матчах.

Генменеджер «Сибири» ответил про Буцаева
Еще по теме
«Сибирь» проиграла одиннадцать матчей и достигла дна
ХК «Сибирь» подписал до конца сезона нападающего Лещенко
Молодой вратарь «Сибири» бросил вызов Красоткину
«Сибирь» и «Адмирал» обменялись нападающими
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (3)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

зашлём три фуры кружевных трусиков ... всё теплее будет

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога