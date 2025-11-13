Главный тренер ХК «Сибирь» Вячеслав Буцаев устроил перепалку с журналистом, предложившим ему задуматься об отставке. На эмоциях назвал журналистов раскольниками и обвинил в смуте.

Последний матч выездной серии в Минске закончился для «Сибири» разгромом 7:0, что стало одиннадцатым поражением новосибирской команды подряд. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «снежинок» посетовал на плохое функциональное состояние команды и невыполнение игроками тренерских установок. И извинился перед болельщиками.

Затем микрофон взял корреспондент Sports24 Дмитрий Ерыкалов. Он обратился к тренеру от имени болельщиков «Сибири», «еще не испытывавших такого позора за родную команду», заметил, что еще ни один тренер не проигрывал 11 матчей подряд, и спросил, не считает ли Буцаев необходимым уйти в отставку прямо сейчас. Ответ тренера был довольно эмоциональным.

«Болельщики недовольны?.. Мы тоже очень недовольны!.. В раздевалке я сказал, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию ответить на этот неприятный вопрос. Желающих не оказалось», — парировал тренер.

Далее последовал вопрос журналиста о том, какой выход, надо ли всех менять, всех выгонять?

«Каждый должен начать работать, а не искать оправдания — тренируемся не так, воду не дают, еще что-то, где поддерживаете вы — раскольники! Подливаете всякого д*****! Вот вы вносите смуту!», — перешел на повышенный тон Буцаев.

Буцаев назначен главным тренером «Сибири» в начале октября. Он сменил Вадима Епанчинцева, контракт с которым руководство клуба расторгло из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. С новым тренером «снежинки» одержали три победы в 14 матчах, все три по буллитам. Серия поражений команды длится с 16 октября.

Следующий матч «Сибирь» проведет на домашней арене 15 ноября против московского «Динамо». Команда занимает последнее место на Востоке с 17 очками в 25 матчах.