«Сибирь» проиграла одиннадцать матчей и достигла дна

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» потерпела разгромное поражение на выезде от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась победой хозяев со счетом 7:0

В составе минчан по дублю оформили Илья Усов (19-я и 25-я минуты) и Егор Бориков (24-я, 53-я), также по шайбе забросили Сэм Энэс (3-я), Вадим Мороз (38-я) и Виталий Пинчук (52-я). Вратарь «Динамо» Зак Фукале отразил все 20 бросков по воротам.

Новосибирский клуб проиграл уже 11 игр подряд. «Сибирь» занимает последнее место на Востоке, в активе команды только 17 очков и единственная победа в основное время с начала чемпионата.

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев на пресс-конференции после матча устроил скандал — на вопрос, готов ли он уйти в отставку, наставник эмоционально назвал журналистов «раскольниками, которые вносят смуту».


При этом динамовцы с главным тренером Дмитрием Квартальновым сейчас входят в тройку сильнейших коллективов Западной конференции КХЛ, всего на три очка отставая от первого места.

Прервать череду поражений «Сибирь» попытается уже 15 ноября — команда в Новосибирске примет московское «Динамо», которое также входит в число лидеров на Западе.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
