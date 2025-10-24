Российские спортсмены пропустят Паралимпиаду 2026 года

Российские спортсмены не смогут выступить на Паралимпийских играх в Италии в 2026 году, несмотря на полное восстановление членства Паралимпийского комитета России, сообщил Международный паралимпийский комитет на своем сайте.

Решение связано с позицией четырех международных спортивных федераций, под эгидой которых проходят соревнования по паралимпийским видам спорта. Они выступили против участия россиян в соревнованиях.

Так, допустить россиян на квалификационные соревнования отказались Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга, а также Всемирная федерация паралимпийского хоккея.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милано-Кортине. В программе соревнований будут разыграны 79 медальных комплектов в шести видах спорта. Ранее предполагалось, что российские спортсмены примут участие в Играх.