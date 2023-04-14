Семь видов спорта: подборка российских сериалов

Как рушились и строились карьеры спортсменов и тренеров в большом спорте? В спортивную подборку вошли российские сериалы последнего десятилетия про футбол, хоккей, фигурное катание, волейбол, плавание, единоборства, регби.

«Мамы чемпионов»

Вид спорта: плавание

2018 год, один сезон, 20 серий

Главную роль в сериале «Мамы чемпионов» сыграла Екатерина Вилкова. История начинается с того, что ее героиня Вера Лескова одерживает победу за победой в чемпионатах по плаванию. Перед ответственными соревнованиями девушка узнает, что беременна.

Мама Веры, которая по совместимости ее тренер по плаванию, — жестокая и требовательная женщина. Больше всего она желает олимпийского золота для дочери, поэтому любые обстоятельства использует с выгодой. Даже беременность. В итоге такие отношения приводят к трагедии.

Основная часть сериала посвящена жизненному пути Веры во взрослой жизни. Она сама становится тренером по плаванию и готовит к соревнованиям детей, в числе которых ее сын Кирилл.

В сериале «Мамы чемпионов», кроме Вилковой, снялись Ирина Розанова, Павел Трубинер, Данил Акутин, Анастасия Дубровская, Вячеслав Чепурченко, Сабина Ахмедова, Бесо Гатаев, Борис Каморзин, Максим Макаров.

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«Дылды»

Вид спорта: волейбол

2019 год, три сезона, всего 57 серий

«Дылды» — комедийный проект с Павлом Деревянко в главной роли. Актер перевоплотился в тренера по волейболу Михаила Ковалева. Из-за его дерзкого характера и особого отношения к женщинам его выгоняют с должности из Суперлиги.

Фото: © кадр из сериала «Дылды»

Ковалев переезжает из столицы в родную провинцию и устраивается тренировать женскую студенческую волейбольную команду. Цель — выиграть чемпионат и вернуться работать в Суперлигу. Но для этого герою придется наладить отношения с матерью и подружиться с юными волейболистками.

Ключевые роди в «Дылдах» также исполнили Анна Невская, Дарья Урсуляк, Татьяна Орлова, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, Изабель Эйдлен, Юлия Макарова, Сергей Рубеко, Анна Антонова.

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«Вне игры»

Вид спорта: футбол

2018 год, два сезона, всего 32 серии

Сериал «Вне игры» показывает футбольную и околофутбольную жизнь глазами трех героев, чьи судьбы переплетаются. Один из них Фил — в прошлом он был профессиональным футболистом, а в настоящем — пьющий скаут футбольной школы «Локомотива». На его пути встречаются отчаянный фанат «Локомотива» Саша и 15-летний футболист Денис Рыбальченко.

Сюжет сосредоточен в основном на том, чтобы помочь Денису добиться успехов в футболе. За это дело настойчиво берутся Фил и Саша. Параллельно спортивной истории развиваются любовные — пьющий скаут строит отношения с мамой Дениса, а Саша увлекается дочерью Фила.

Сериал снимали к футбольному ЧМ-2018. В проекте приняли участие некоторые футболисты «Локомотива» в роли самих себя. Среди таких футболисты Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Лоськов.

Главные роли исполнили актеры Ростислав Бершауэр (Фил), Никита Павленко (Саша) и Николай Калинычев (Денис).

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«Чайки»

Вид спорта: волейбол

2022 год, один сезон из 16 серий

Действие сериала «Чайки» развивается в Калининграде. В местную женскую волейбольную команду «Чайка» приходит новый тренер Максим Тополь. Он очень резкий и неуступчивый человек и его главная цель — сделать команду чемпионами страны.

Фото: © кадр из сериала «Чайки»

В женской команде тем временем все не так просто. У каждой волейболистки свои проблемы, которые зачастую мешают спортивным достижениям. Героям совместно приходится решать общие и личные проблемы, чтобы прийти к успеху.

Роль тренера Тополя исполнил Михаил Пореченков, а главные женские роли достались Александре Богдановой, Равшане Курковой, Юлии Мельниковой, Марине Гончаровой, Юлии Макаровой.

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«В созвездии Стрельца»

Вид спорта: футбол

2015 год, один сезон из восьми эпизодов

Сериал «В созвездии Стрельца» — история про советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Основная часть сюжета посвящена трагедии его жизни — обвинении в изнасиловании.

Первые эпизоды показывают, как Стрельцов пришел в футбол и стал звездой «Торпедо», а потом и прославился на всю страну. Затем в сериале происходит переломный момент: все рушится, когда Стрельцова обвиняют в изнасиловании и арестовывают.

Режиссеры показали версию реальной истории, где футболист стал жертвой большого заговора. Его подставили из-за отказа переходить из «Торпедо» в «Динамо». При этом спортивная составляющая сохранена на протяжении всего сериала.

Роль Стрельцова сыграл Дмитрий Власкин, также в сериале снялись Наталья Данилова, Александра Богданова, Ольга Тумайкина, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич, Кирилл Кузнецов, Анна Михайловская, Александр Аверков.

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«Крюк»

Вид спорта: хоккей

2021 год, два сезона, всего 20 серий

Главный герой сериала «Крюк» — бывший профессиональный хоккеист Никита Крюков, который после завершения карьеры стал работать хоккейным агентом. Под его крылом несколько непутевых, но талантливых спортсменов, которые раз за разом «косячат», а он, как профи, решает их проблемы.

В это время личная жизнь самого Крюкова далека от идеала. С женой приходится развестись, а новая пассия оказывается матерью молодого, но не очень перспективного хоккеиста.

Фото: © кадр из сериала «Крюк»

В сериале «Крюк» сделан акцент не столько на хоккей, сколько на его закулисье. В производстве проекта приняли участие два реальных клуба КХЛ — московский «Динамо» и омский «Авангард».

В сериале снялись Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Владимир Канухин, Ирина Безряднова, Алексей Маклаков, Максим Сапрыкин, Александр Голубков.

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«В клетке»

Вид спорта: единоборства

2019 год, два сезона, всего 20 серий

Сериал «Клетка» снят в жанре криминальной драмы. Главный герой Сергей, по прозвищу Волчок, возвращается в родной Калининград после отбывания семилетнего срока из-за наркотиков. Отец Волчка в прошлом успешный боец смешанных единоборств тоже приезжает домой после неудач в столице.

Фото: © кадр из сериала «В клетке»

Никому не нужный Волчок ввязывается в бои без правил. Параллельно спокойной жизни мешают бывшие дружки из криминального мира. Отец героя тем временем занимается созданием команды по единоборствам, куда хочет пристроить Волчка.

В сериале снялись Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха, Агата Муцениеце, Екатерина Маликова, Наталья Парашкина, Яна Науменко.

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«Последний аксель»

Вид спорта: фигурное катание

2021 год, один сезон из восьми серий

Главная героиня «Последнего акселя» молодая и талантливая фигуристка Катя. Девушка долгое время находилась под влиянием отца-тирана, но после его смерти она переехала в столицу, чтобы покорить лед.

Катя готовится к соревнованию, где должна совершить прыжок, который определит ее дальнейшую судьбу в спорте. Но главная цель девушки не спортивный результат, а деньги, которые позволят ей жить свободно.

В ролях: Елена Подкаминская, Ангелина Загребина, Михаил Трухин, Федор Федотов, Карина Разумовская, Александр Семчев, Алексей Ягудин.

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«Регби»

Вид спорта: регби

2021 год, один сезон из 16 серий

В сериале «Регби» встречаются два героя, которые бросили свое дело жизни, но не могут жить без спорта.

Фото: © кадр из сериала «Регби»

Настя — бывшая чемпионка по спортивной гимнастике. Она бросила спорт из-за конфликта с тренером. А Максим по своим причинам оставил бокс и смешанные единоборства. Оба герои попадают в один клуб по регби, Настя в женскую команду, Максим в мужскую. Там им приходится начинать все с нуля.

Роль Максима исполнил актер Олег Гаас, Настю сыграла Маргарита Аброськина. Также в сериале снялись Сергей Селин, Сергей Рудзевич, Александра Розанова, Сергей Ланбамин, Павел Гончаров, Ольга Владимирова, Никита Жоричев.

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