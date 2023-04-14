Семь видов спорта: подборка российских сериалов

Как рушились и строились карьеры спортсменов и тренеров в большом спорте? В спортивную подборку вошли российские сериалы последнего десятилетия про футбол, хоккей, фигурное катание, волейбол, плавание, единоборства, регби.
«Мамы чемпионов»
Вид спорта: плавание
2018 год, один сезон, 20 серий
Главную роль в сериале «Мамы чемпионов» сыграла Екатерина Вилкова. История начинается с того, что ее героиня Вера Лескова одерживает победу за победой в чемпионатах по плаванию. Перед ответственными соревнованиями девушка узнает, что беременна.
Мама Веры, которая по совместимости ее тренер по плаванию, — жестокая и требовательная женщина. Больше всего она желает олимпийского золота для дочери, поэтому любые обстоятельства использует с выгодой. Даже беременность. В итоге такие отношения приводят к трагедии.
Основная часть сериала посвящена жизненному пути Веры во взрослой жизни. Она сама становится тренером по плаванию и готовит к соревнованиям детей, в числе которых ее сын Кирилл.
В сериале «Мамы чемпионов», кроме Вилковой, снялись Ирина Розанова, Павел Трубинер, Данил Акутин, Анастасия Дубровская, Вячеслав Чепурченко, Сабина Ахмедова, Бесо Гатаев, Борис Каморзин, Максим Макаров.
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«Дылды»
Вид спорта: волейбол
2019 год, три сезона, всего 57 серий
«Дылды» — комедийный проект с Павлом Деревянко в главной роли. Актер перевоплотился в тренера по волейболу Михаила Ковалева. Из-за его дерзкого характера и особого отношения к женщинам его выгоняют с должности из Суперлиги.
Ковалев переезжает из столицы в родную провинцию и устраивается тренировать женскую студенческую волейбольную команду. Цель — выиграть чемпионат и вернуться работать в Суперлигу. Но для этого герою придется наладить отношения с матерью и подружиться с юными волейболистками.
Ключевые роди в «Дылдах» также исполнили Анна Невская, Дарья Урсуляк, Татьяна Орлова, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, Изабель Эйдлен, Юлия Макарова, Сергей Рубеко, Анна Антонова.
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«Вне игры»
Вид спорта: футбол
2018 год, два сезона, всего 32 серии
Сериал «Вне игры» показывает футбольную и околофутбольную жизнь глазами трех героев, чьи судьбы переплетаются. Один из них Фил — в прошлом он был профессиональным футболистом, а в настоящем — пьющий скаут футбольной школы «Локомотива». На его пути встречаются отчаянный фанат «Локомотива» Саша и 15-летний футболист Денис Рыбальченко.
Сюжет сосредоточен в основном на том, чтобы помочь Денису добиться успехов в футболе. За это дело настойчиво берутся Фил и Саша. Параллельно спортивной истории развиваются любовные — пьющий скаут строит отношения с мамой Дениса, а Саша увлекается дочерью Фила.
Сериал снимали к футбольному ЧМ-2018. В проекте приняли участие некоторые футболисты «Локомотива» в роли самих себя. Среди таких футболисты Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Лоськов.
Главные роли исполнили актеры Ростислав Бершауэр (Фил), Никита Павленко (Саша) и Николай Калинычев (Денис).
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«Чайки»
Вид спорта: волейбол
2022 год, один сезон из 16 серий
Действие сериала «Чайки» развивается в Калининграде. В местную женскую волейбольную команду «Чайка» приходит новый тренер Максим Тополь. Он очень резкий и неуступчивый человек и его главная цель — сделать команду чемпионами страны.
В женской команде тем временем все не так просто. У каждой волейболистки свои проблемы, которые зачастую мешают спортивным достижениям. Героям совместно приходится решать общие и личные проблемы, чтобы прийти к успеху.
Роль тренера Тополя исполнил Михаил Пореченков, а главные женские роли достались Александре Богдановой, Равшане Курковой, Юлии Мельниковой, Марине Гончаровой, Юлии Макаровой.
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«В созвездии Стрельца»
Вид спорта: футбол
2015 год, один сезон из восьми эпизодов
Сериал «В созвездии Стрельца» — история про советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Основная часть сюжета посвящена трагедии его жизни — обвинении в изнасиловании.
Первые эпизоды показывают, как Стрельцов пришел в футбол и стал звездой «Торпедо», а потом и прославился на всю страну. Затем в сериале происходит переломный момент: все рушится, когда Стрельцова обвиняют в изнасиловании и арестовывают.
Режиссеры показали версию реальной истории, где футболист стал жертвой большого заговора. Его подставили из-за отказа переходить из «Торпедо» в «Динамо». При этом спортивная составляющая сохранена на протяжении всего сериала.
Роль Стрельцова сыграл Дмитрий Власкин, также в сериале снялись Наталья Данилова, Александра Богданова, Ольга Тумайкина, Валерий Баринов, Сергей Юшкевич, Кирилл Кузнецов, Анна Михайловская, Александр Аверков.
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«Крюк»
Вид спорта: хоккей
2021 год, два сезона, всего 20 серий
Главный герой сериала «Крюк» — бывший профессиональный хоккеист Никита Крюков, который после завершения карьеры стал работать хоккейным агентом. Под его крылом несколько непутевых, но талантливых спортсменов, которые раз за разом «косячат», а он, как профи, решает их проблемы.
В это время личная жизнь самого Крюкова далека от идеала. С женой приходится развестись, а новая пассия оказывается матерью молодого, но не очень перспективного хоккеиста.
В сериале «Крюк» сделан акцент не столько на хоккей, сколько на его закулисье. В производстве проекта приняли участие два реальных клуба КХЛ — московский «Динамо» и омский «Авангард».
В сериале снялись Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Барабаш, Владимир Канухин, Ирина Безряднова, Алексей Маклаков, Максим Сапрыкин, Александр Голубков.
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«В клетке»
Вид спорта: единоборства
2019 год, два сезона, всего 20 серий
Сериал «Клетка» снят в жанре криминальной драмы. Главный герой Сергей, по прозвищу Волчок, возвращается в родной Калининград после отбывания семилетнего срока из-за наркотиков. Отец Волчка в прошлом успешный боец смешанных единоборств тоже приезжает домой после неудач в столице.
Никому не нужный Волчок ввязывается в бои без правил. Параллельно спокойной жизни мешают бывшие дружки из криминального мира. Отец героя тем временем занимается созданием команды по единоборствам, куда хочет пристроить Волчка.
В сериале снялись Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха, Агата Муцениеце, Екатерина Маликова, Наталья Парашкина, Яна Науменко.
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«Последний аксель»
Вид спорта: фигурное катание
2021 год, один сезон из восьми серий
Главная героиня «Последнего акселя» молодая и талантливая фигуристка Катя. Девушка долгое время находилась под влиянием отца-тирана, но после его смерти она переехала в столицу, чтобы покорить лед.
Катя готовится к соревнованию, где должна совершить прыжок, который определит ее дальнейшую судьбу в спорте. Но главная цель девушки не спортивный результат, а деньги, которые позволят ей жить свободно.
В ролях: Елена Подкаминская, Ангелина Загребина, Михаил Трухин, Федор Федотов, Карина Разумовская, Александр Семчев, Алексей Ягудин.
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«Регби»
Вид спорта: регби
2021 год, один сезон из 16 серий
В сериале «Регби» встречаются два героя, которые бросили свое дело жизни, но не могут жить без спорта.
Настя — бывшая чемпионка по спортивной гимнастике. Она бросила спорт из-за конфликта с тренером. А Максим по своим причинам оставил бокс и смешанные единоборства. Оба герои попадают в один клуб по регби, Настя в женскую команду, Максим в мужскую. Там им приходится начинать все с нуля.
Роль Максима исполнил актер Олег Гаас, Настю сыграла Маргарита Аброськина. Также в сериале снялись Сергей Селин, Сергей Рудзевич, Александра Розанова, Сергей Ланбамин, Павел Гончаров, Ольга Владимирова, Никита Жоричев.
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