Количество микропластика увеличилось в сибирских комарах

Источник:
Sibnet.ru
Комар
Фото: Anders bjurnemark / CC BY-SA 3.0

Среднее количество микропластика, содержащееся в комарах в Сибири, увеличилось в несколько раз за два года, сообщила пресс-служба Томского госуниверситета. Это говорит об общем увеличении загрязнения окружающей среды.

Биологи ТГУ изучили более тысячи особей кровососущих комаров рода Aedes — самых многочисленных и разнообразных по видовому составу — на стадиях от личинки до взрослой особи.

Если в 2021 году в одном комаре находили в среднем 0,012 частиц микропластика, то в 2023-м — уже 0,191. Это почти в 16 раз больше. В ЖКТ насекомых преобладали черные микрочастицы.

Влияние микропластика на здоровье живых организмов недостаточно изучено. В числе потенциальных рисков ученые рассматривают воспалительные процессы, нарушения обмена веществ, а также влияние на репродуктивную и сердечно-сосудистую системы.

Микропластик черного цвета образуется из-за частиц износа шин и дорожного покрытия, еще один источник — синтетическая одежда.

Ученые обеспокоены тем, что микропластик попадает в пищевые цепочки. Насекомыми питаются многие животные: птицы, рыбы, земноводные, насекомые-хищники. В других исследованиях экспериментально доказано, что частицы нанопластика могут передаваться позвоночным животным при кровососании.

Пыль на чердаках в Сибири оказалась радиоактивной

