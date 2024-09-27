Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне оставляли следы в Сибири в течение, как минимум, 30 лет после их завершения, к такому выводу ученые СО РАН пришли после изучения чердачной пыли.

Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне проводили в 1951—1963 годах, было произведено 468 взрывов. Исследование чердачной пыли является признанным методом для определения долговременного загрязнения воздуха.

«Цезий-137 выпадал не только непосредственно в период ядерных испытаний, но и в течение 20-30 лет после их окончания», — сообщает о результатах исследования Института геологии и минералогии официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Это связано с тем, что в воздух поднимались верхние горизонты почв, которые в свое время были загрязнены цезием-137, и происходило его вторичное перераспределение.

Сотрудники лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии изучали чердачную пыль сельских домов на юге Западной Сибири (в Новосибирской области и Алтайском крае). Полевые исследования проводились в 1996-1997 годах, были взяты 48 проб в 44 точках опоры. Однако обработать и опубликовать полученные результаты получилось только в последние годы.