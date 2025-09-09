НАВЕРХ

Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест

Источник:
Sibnet.ru
182 0
послематчевые рукопожатия в хоккее
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»
Спортивный мир полон ярких моментов: напряженные поединки, триумфальные победы, горечь поражений. Но есть один универсальный жест, который сопровождает большинство соревнований – рукопожатие между спортсменами. Почему этот обычай так важен и что он означает?

Проявление уважения и признания

В основе спортивного рукопожатия лежит глубокое уважение. Спортсмены, будь то напарники или соперники, понимают, какой труд, самоотдача и упорство потребовались каждому для выхода на арену. 

Рукопожатие — это молчаливое признание этого факта, выражение благодарности за достойную борьбу. Это способ сказать: «Я уважаю тебя и твой вклад в эту игру/матч/поединок».

Символ честной игры

Спорт – это не только физическая сила и техника, но и дух честной игры (fair play). Рукопожатие перед началом соревнования символизирует намерение бороться по правилам, без подлости и обмана. 

После окончания – это подтверждение того, что, несмотря на накал страстей, спортсмены остаются джентльменами (или леди) и готовы признать результат.

Закрытие спортивного противостояния

Даже самые ожесточенные соперники после финального свистка или последнего удара оказываются по одну сторону барьера – в мире, где остались только люди и их спортивные пути. 

Рукопожатие призвано «закрыть» страницу противостояния, перейти от момента азарта и конкуренции к человеческому общению. Это способ показать, что личные амбиции не разрушают дружеские или уважительные отношения вне поля.

Символ единения

Спорт, несмотря на конкуренцию, в конечном счете призван объединять людей. Спортсмены, сталкивающиеся на арене, часто разделяют общие ценности, страсть к своему делу и стремление к самосовершенствованию. Рукопожатие — это момент, когда они ощущают себя частью большого спортивного сообщества, связанного общими идеалами.

Санкции

В большинстве видов спорта обязательное рукопожатие является лишь традицией, но иногда оно прописано в регламенте в виде требования. 

Так, до 2023 года рукопожатие содержалось в регламенте Международной федерации фехтования. Кроме того, оно содержится в правилах Международной шахматной федерации. Игрок, не пожавший руку сопернику перед игрой и после матча, будет дисквалифицирован. Есть отдельный пункт про рукопожатия и в спортивном регламенте Континентальной хоккейной лиги.

В теннисе, где традиции имеют огромное значение, спортсмены не только обмениваются рукопожатиями друг с другом, но и приветствуют таким образом судью. За отказ сделать это последует штраф. Так, россиянка Мирра Андреева в 2023 году была оштрафована на 8 тысяч долларов за то, что не стала пожимать руку судье на вышке в матче Уимблдонского турнира.

В футболе традиция послематчевых рукопожатий введена в 2004 году по инициативе президента ФИФА Йозефа Блаттера и получила название «третий тайм». На время пандемии COVID-19 ее временно упразднили, но после вернули. Пожимать руки должны не только игроки, но и тренеры. Отказ также чреват штрафом.

Как правило, прямых, универсальных и жестко прописанных «санкций за отказ пожать руку» в большинстве спортивных регламентов не существует. Это связано с тем, что рукопожатие, хотя и является важным проявлением спортивного духа и уважения, чаще всего рассматривается как неформальный элемент этикета, а не как обязательное действие. 

Еще по теме
США рассматривали возможность высылки Овечкина и других россиян из НХЛ
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Мадуро объявил начало третьей мировой войны
Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной
Экс‑глава МИД Украины тайно бежал из страны
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
20
Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля