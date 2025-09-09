Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест

Спортивный мир полон ярких моментов: напряженные поединки, триумфальные победы, горечь поражений. Но есть один универсальный жест, который сопровождает большинство соревнований – рукопожатие между спортсменами. Почему этот обычай так важен и что он означает?

Проявление уважения и признания

В основе спортивного рукопожатия лежит глубокое уважение. Спортсмены, будь то напарники или соперники, понимают, какой труд, самоотдача и упорство потребовались каждому для выхода на арену.

Рукопожатие — это молчаливое признание этого факта, выражение благодарности за достойную борьбу. Это способ сказать: «Я уважаю тебя и твой вклад в эту игру/матч/поединок».

Символ честной игры

Спорт – это не только физическая сила и техника, но и дух честной игры (fair play). Рукопожатие перед началом соревнования символизирует намерение бороться по правилам, без подлости и обмана.

После окончания – это подтверждение того, что, несмотря на накал страстей, спортсмены остаются джентльменами (или леди) и готовы признать результат.

Закрытие спортивного противостояния

Даже самые ожесточенные соперники после финального свистка или последнего удара оказываются по одну сторону барьера – в мире, где остались только люди и их спортивные пути.

Рукопожатие призвано «закрыть» страницу противостояния, перейти от момента азарта и конкуренции к человеческому общению. Это способ показать, что личные амбиции не разрушают дружеские или уважительные отношения вне поля.

Символ единения

Спорт, несмотря на конкуренцию, в конечном счете призван объединять людей. Спортсмены, сталкивающиеся на арене, часто разделяют общие ценности, страсть к своему делу и стремление к самосовершенствованию. Рукопожатие — это момент, когда они ощущают себя частью большого спортивного сообщества, связанного общими идеалами.

Санкции

В большинстве видов спорта обязательное рукопожатие является лишь традицией, но иногда оно прописано в регламенте в виде требования.

Так, до 2023 года рукопожатие содержалось в регламенте Международной федерации фехтования. Кроме того, оно содержится в правилах Международной шахматной федерации. Игрок, не пожавший руку сопернику перед игрой и после матча, будет дисквалифицирован. Есть отдельный пункт про рукопожатия и в спортивном регламенте Континентальной хоккейной лиги.

В теннисе, где традиции имеют огромное значение, спортсмены не только обмениваются рукопожатиями друг с другом, но и приветствуют таким образом судью. За отказ сделать это последует штраф. Так, россиянка Мирра Андреева в 2023 году была оштрафована на 8 тысяч долларов за то, что не стала пожимать руку судье на вышке в матче Уимблдонского турнира.

В футболе традиция послематчевых рукопожатий введена в 2004 году по инициативе президента ФИФА Йозефа Блаттера и получила название «третий тайм». На время пандемии COVID-19 ее временно упразднили, но после вернули. Пожимать руки должны не только игроки, но и тренеры. Отказ также чреват штрафом.

Как правило, прямых, универсальных и жестко прописанных «санкций за отказ пожать руку» в большинстве спортивных регламентов не существует. Это связано с тем, что рукопожатие, хотя и является важным проявлением спортивного духа и уважения, чаще всего рассматривается как неформальный элемент этикета, а не как обязательное действие.