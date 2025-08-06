Эксперты нашли уязвимость перед кибервзломом у 60% компаний России

Более 60% российских компаний рискуют быть взломаны в течение одних суток киберпреступниками, следует из исследования, проведенного компанией «Кибериспытания».

Исследования «Недопустимое событие 2025. Цифровой краш-тест российского бизнеса» подвело итог кибериспытаний 74 компаний, принимавших участие в трехмесячном проекте. В кибератаках участвовали 1,5 тысячи исследователей, которые получали награду за реализацию недопустимого события, ведущего к остановке работы компании.

«Белые хакеры смогли реализовать недопустимое событие в трех из пяти компаний, вышедших на кибериспытания. Наиболее уязвимыми оказались отрасли: торговли — в 83%, обрабатывающие производства — 80%, а также сфера информации и связи — 59%», — цитирует «Интерфакс» исследователей.

Наиболее защищенными оказались компании из сферы финансов и страхования, здесь «хакеры» взломали 25% компаний. Для 67% атак не потребовалась высокая квалификация, а самый быстрый «взлом» занял 34 минуты. Самыми успешными были атаки в сегменте малого бизнеса.



