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Умер легендарный рестлер Халк Хоган

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Megan Elice Meadows / CC BY-SA 2.0

Американский актер и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни в своем доме в штате Флорида.

Смерть знаменитости наступила рано утром 24 июля, пишет издание TMZ. Операторы медицинской службы уточнили журналистам, что бригаду вызвали близкие спортсмена, когда у Хогана произошла остановка сердца.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation в 1983 году. В итоге он стал хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania.

Одновременно Хоган снимался в кино — среди его самых известных работ — фильмы «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус» и «Крутой Уокер». Он также был фронтменом группы «The Wrestling Boot Band».

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Спорт #Единоборства #Шоу-бизнес
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