Усик отправил в нокаут Дюбуа и стал абсолютным чемпионом

Украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Поединок, прошедший на лондонском стадионе Уэмбли, завершился нокаутом в пятом раунде. Усик нанес встречный удар справа, после которого Дюбуа оказался в нокдауне. Британец встал, но через несколько секунд пропустил сильный удар слева, снова оказался на полу и подняться уже не смог.

Усик защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) и повторно завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Усику 38 лет. Он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутом) в профессиональной карьере. На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 — нокаутом) и три поражения.

На вопрос, кто станет его следующим соперником, Усик ответил: «Может быть, Тайсон Фьюри». «У нас есть три варианта — еще Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Может, Джозеф Паркер. Сейчас я не могу сказать», — приводит РИА Новости слова Усика.