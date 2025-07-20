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Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Team Spirit с Кубком мира
Команда Team Spirit с Кубком мира
Фото: © t.me/Team_Spirit_Official

Российская команда Team Spirit разгромила Team Falcons со счетом 3:0 и стала победителем гранд-финала Riyadh Masters 2025 по Dota 2 в Саудовской Аравии.

За первое место Team Spirit заработала миллион долларов, Falcons за вторую строчку получила 500 тысяч долларов. Третье место и 300 тысяч долларов призовых завоевала еще одна российская команда — Parivision, которая в «бронзовом» матче переиграла европейский коллектив Tundra Esports.

В составе Team Spirit выступают россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro). Collapse был признан самым ценным игроком Riyadh Masters 2025.

За победу на Riyadh Masters 2025 боролись 16 коллективов, они разыграли призовой фонд в размере 3 миллионов долларов.

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Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

cre

Статья 232. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных...

physx

У них природа такая, гадить везде где находятся.

andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые