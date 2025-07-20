Российская Team Spirit выиграла Кубок мира в Dota 2

Команда Team Spirit с Кубком мира

Российская команда Team Spirit разгромила Team Falcons со счетом 3:0 и стала победителем гранд-финала Riyadh Masters 2025 по Dota 2 в Саудовской Аравии.

За первое место Team Spirit заработала миллион долларов, Falcons за вторую строчку получила 500 тысяч долларов. Третье место и 300 тысяч долларов призовых завоевала еще одна российская команда — Parivision, которая в «бронзовом» матче переиграла европейский коллектив Tundra Esports.

В составе Team Spirit выступают россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro). Collapse был признан самым ценным игроком Riyadh Masters 2025.

За победу на Riyadh Masters 2025 боролись 16 коллективов, они разыграли призовой фонд в размере 3 миллионов долларов.