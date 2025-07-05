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МВД прокомментировало драку Смолова

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Федор Смолов
Фото: Анна Нэсси / CC BY-SA 3.0

Полиция Москвы не стала возбуждать уголовное дело после драки в кафе с участием футболиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. Речь идет о Федоре Смолове.

Видео, на котором футболист Смолов бьет по лицу двух мужчин, появилось в Сети 5 июля. По данным телеграм-каналов, конфликт произошел 28 мая в ресторане «Кофемания», а со спортсмена вымогали деньги, чтобы информация не распространялась.

МВД подтвердило, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь. 28 мая в отдел полиции по Пресненскому району Москвы поступила информация о том, что в медучреждение доставили 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Мужчину опросили, после чего тот продолжил лечение по месту жительства.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, учитывая «ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося», говорится в пресс-релизе.

В то же время полиция проводит проверку по факту конфликта в кафе, по ее результатам «будет принято решение в соответствии с законом». Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в СМИ информации о «якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта».

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Спорт #Футбол #Происшествия
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