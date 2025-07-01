Федерация бокса накажет угостившую вейпом обезьяну спортсменку

Российская боксерша накурила вейпом орангутанга в зоопарке, это «неподобающее поведение» рассмотрит дисциплинарно-этическая комиссия, сообщила Федерация бокса России.

«Спортсменка Анастасия Л., представляющая ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу, вызвала обеспокоенность боксерского сообщества своими действиями. Кандидат в мастера спорта по боксу решила накурить вейпом орангутанга в зоопарке, демонстрируя неподобающее поведение», — говорится в сообщении федерации в телеграм-канале.

Данный инцидент взят на контроль дисциплинарно-этической комиссии, которая применит к спортсменке санкции, предусмотренные Кодексом Этики.

Видео с боксершей и обезьяной опубликовал телеграм-канал «Mash на волне». Инцидент произошел в крымском парке львов «Тайган». Девушка затягивалась электронной сигаретой, после чего отдавала ее орангутангу Дане, и та повторяла.

Дана себя плохо чувствует, лежит и мало общается, сообщила администрация «Тайгана» в телеграм-канале. Сотрудники считают, что обезьяна проглотила картридж, в котором находилась жижа для вейпа. Это могло вызвать отравление или закупорку кишечника. Питомца ждет обследование.