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Садулаев стал семикратным чемпионом России по вольной борьбе

Источник:
«Р-Спорт»
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Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев
Фото: Unknown (RIA Novosti) / CC BY 4.0

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе.

В финале весовой категории до 97 килограммов он победил Магомеда Курбанова и стал семикратным чемпионом страны.

Садулаев выразил надежду на то, что глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили направит все силы на его возвращение на международные турниры.

«Спасибо президенту федерации борьбы. Хочу к нему обратиться. Думаю, с сегодняшнего дня он направит все свои силы и ресурсы, чтобы я попал обратно. Думаю, 97 кг на чемпионате мира без Садулаева не будут интересны. Думаю, он нас услышал», — приводит «Р-Спорт» слова Садулаева.

Садулаеву 29 лет, он побеждал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы.

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Спорт #Единоборства
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