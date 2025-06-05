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Компания Nvidia предложила купить видеокарту-кирпич

Источник:
Sibnet.ru
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На официальной торговой площадке Nvidia в продаже появился настоящий строительный кирпич под названием Acme GeForce RTX 4040 Brick Edition стоимостью в ноль долларов.

Скорее всего, это шутка разработчиков — некоторые модели видеокарт авторы обзоров ранее сравнивали с кирпичами за громоздкость. Кроме этого, «кирпичами» называют вышедшие из строя устройства.

Интересно, что данную модель по указанным на сайте Nvidia характеристикам можно сравнить с RTX 5060 с точки зрения объема памяти — в обоих случаях указано 8 Гбайт. Однако в реальности Acme GeForce RTX 4040 Brick Edition конечно же не существует.

Неясно, что будет, если пользователь все-таки закажет бесплатную видеокарту-кирпич. Впрочем, проверить это уже нельзя — в настоящее время загадочная позиция на сайте Nvidia уже исчезла.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит