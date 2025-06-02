Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку американской журналистке, соведущей футбольного телешоу CBS Sports Кейт Скотт — видео с этим неловким моментом, произошедшим в прямом эфире, разошлось по соцсетям.

Нурмагомедов стал гостем шоу после финала Лиги чемпионов. Он пожал руки мужчинам: легендарному футболисту Тьерри Анри, бывшему капитану «Ливерпуля» Джейми Каррагеру и экс-игроку сборной Англии Мике Ричардсу — а протянутую руку Скотт проигнорировал.

Боец объяснил, что исламские традиции запрещают ему пожимать руку женщине, которая не является его родственницей.

Финал Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене, закончился победой «ПСЖ», впервые завоевавшего кубок. В решающем матче за титул французский клуб разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.