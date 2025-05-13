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Только фигуристов-одиночников допустили к отбору на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Аделия Петросян
Аделия Петросян
Фото: Divmel ic / CC BY-SA 4.0

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.

Согласно документам на сайте организации, в список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. Это Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

«В ходе проверки были тщательно изучены публичные выступления и заявления, сделанные претендентами с февраля 2022 года. <...> Несмотря на то, что кандидатуры были поданы во всех дисциплинах и на все дистанции, не все заявленные атлеты прошли строгую проверку», — говорится в сообщении ISU.

Петросян 17 лет. Она двукратная чемпионка России (2024, 2025), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая призерка чемпионата России (2022). Тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Гуменнику 23 года. Он серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020). Тренируется у Вероники Дайнеко.

Горбачевой 17 лет. Она бронзовый призер чемпионата России 2025, серебряный призер финала Кубка России. Тренируется у Софьи Федченко.

Дикиджи 20 лет. Он действующий чемпион России, серебряный призер чемпионата России (2024), бронзовый призер финала Кубка России (2024). Тренируется у Олега Татаурова.

Квалификационных соревнованиях, на которых российские фигуристы смогут отобраться на Олимпиаду-2026, пройдут в Пекине в сентябре 2025 года.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.