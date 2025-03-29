Разработаны революционные аккумуляторы на морской воде

Водные аккумуляторы, использующие морскую воду в качестве электролита, разработали ученые из Университета Альберты. Это решение, по словам профессора Сяолей Вана, может стать более безопасной и экологичной альтернативой литий-ионным батареям.

Главным препятствием для ученых стало отсутствие подходящих материалов для анодов. Команда Вана разработала новый тип анодного материала. Этот материал способен хранить различные ионы, говорится в статье исследователей, опубликованной Interesting Engineering.

«Новая технология может обеспечить более широкие решения для хранения энергии, расширяя потенциал использования возобновляемой энергии. Эти аккумуляторы, эффективно улавливая и сохраняя энергию, могут предложить надежные, безопасные и доступные варианты ее хранения», — объяснил профессор Ван.

Новая конструкция анода обеспечивает высокую емкость хранения энергии и долговечность. Аккумуляторы выдерживают до 380 тысяч циклов зарядки и эффективно работают в экстремальных условиях, включая быструю зарядку, разрядку и низкие температуры.