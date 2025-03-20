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Пловчиха преодолела рекордные 122 метра подо льдом Байкала. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пловчиха Екатерина Некрасова после установления рекорда на Байкале
Фото: © Федерация фридайвинга

Пловчиха Екатерина Некрасова установила мировой рекорд: она проплыла 122 метра подо льдом Байкала без гидрокостюма, сообщила Федерация фридайвинга.

Рекорд был установлен на втором фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» в среду, 19 марта, в акватории Листвянки.

Некрасова проплыла дистанцию за 1 минуту и 39 секунд в купальнике и ластах. Температура воздуха была +1°C, воды — +2°C.

Пловчиха впервые погрузилась под лед Байкала в проливе Малое Море и проплыла 85 метров в 2021 году. Предыдущий рекорд, который устанавливала Некрасова подо льдом без гидрокостюма, выполнялся брассом, без ласт, и дистанция составляла 102,7 метра.

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