Создан первый компьютер с живыми клетками человеческого мозга

Австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире компьютер CL1, использующий живые клетки человеческого мозга. Он способен самообучаться и действовать автономно.

Разработка использует технологии гибридного процессора DishBrain, в который встроили колонии нейронов. Специалисты Cortical Labs обучили его играть в Pong, использовав стимулирование разрядами тока, пишет издание New Atlas.

CL1, представляет собой систему жизнеобеспечения для колоний нервной ткани, растущих на кремниевом чипе. Конкретное количество клеток и их конфигурация уникальны для каждого подобного устройства.

Для получения нейронов компания берет стволовые клетки из крови грызунов и человека, после чего они проходят генетическую модификацию. Затем выращивается искусственная нервная ткань.

Cortical Labs планирует начать поставки CL1 во второй половине 2025 года, стоимость одного такого «мозга» на платформе «клетки-кремний» составляет 35 тысяч долларов. Отмечается, что это первый успешный опыт по созданию биологического компьютера.

Одним из преимуществ CL1 является его низкое энергопотребление — для его работы достаточно всего 1 кВт, что меньше показателей классических серверов. Помимо вычислительных задач, биологические компьютеры могут стать платформой для тестирования новых лекарств.