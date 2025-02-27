Представлен смартфон-фотоаппарат Xiaomi 15 Ultra

Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, который обещает настоящий прорыв в мире мобильной фотографии. Новинка оснащена блоков из четырех камер Leica с передовой оптикой.

Основной модуль использует 1-дюймовый 50-Мп сенсор Sony LYT-900 и оснащен 23-мм оптикой Leica с диафрагмой f/1.63. Сенсор обладает динамическим диапазоном 14 EV, что позволяет получать яркие и детализированные снимки даже при слабом освещении.

Главная камера построена на 200-Мп датчике Samsung HP9 и оснащена перископической оптикой, что позволяет получить 4,3-кратный оптический зум. Благодаря датчику с высоким разрешением смартфон также обеспечит гибридный 8,6-кратный зум без потерь качества.

Широкоугольная камера получила 50-Мп датчик Samsung JN9 и 14-мм оптику. Четвертый модуль оснащен 50-Мп датчиком Sony IMX858 и обычным телеобъективом. Фронтальная камера построена на 32-Мп датчике изображения OmniVision OV32B.

Смартфон поддерживает съемку в 8K. Технология Ultra Image Stabilization, объединяющая стабилизатор и продвинутую электронную стабилизацию, гарантирует плавное изображение без необходимости использования штатива.

Xiaomi 15 Ultra также оснащен чипом Snapdragon 8 Elite и OLED-экраном на 6,73 дюйма. Корпус устройства выполнен из прочного металла и соответствует стандарту защиты от пыли и влаги IP68. Младшая модель флагманского камерофона обойдется в 892 доллара, однако это цены в Китае.