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Российская команда стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Источник:
Sibnet.ru
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Российская команда Team Spirit одержала победу на главном турнире по Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024.

В финале российская команда одолела соперников из США — FaZe Clan. Матч закончился со счетом 2:1 — 13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient и 13:11 на Dust2. За победу чемпионы получили кубок и 500 тысяч долларов.

В состав команды входят Борис magixx Воробьев, Мирослав zont1x Плахотя, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец и Дмитрий shiro Соколов. 17-летний Данил Крышковец стал главным творцом победы — его рейтинг за 14 карт составил 1,49. Это лучший результат в истории.

Молодой россиянин также обновил рекорд по количеству эйсов — раундов, где он в одиночку убил всю команду противника. За турнир их набралось четыре, причем последний он продемонстрировал в финале турнира против Faze.

Team Spirit — вторая команда из России, выигравшая главный турнир по Counter-Strike 2. Первой стала Virtus.pro в ноябре 2022 года.

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