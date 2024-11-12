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Налоговая заблокировала счета организаций Хабиба Нурмагомедова

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета организаций бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.

Речь идет о фирмах «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», в которых боец числился учредителем, пишет телеграм-канал Mash.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета Нурмагомедова. Поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 миллионов рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Спортсмен провел 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте.

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